Видео с конфликта между Urent и чиновниками в Новосибирске появилось в сети

Напомним, что 13 и 14 мая мэрия проводила изъятие самокатов с незаконных парковок. По словам чиновников, во время рейдов пострадали два сотрудника администрации. На них якобы напали сотрудники Urent. Однако в самой кикшеринговой компании опровергли эти заявления.
На видеозаписи слышно, как сотрудница мэрии говорит представителю Urent, что компания занимает муниципальную землю незаконно. При этом представители компании, наоборот, заявляют о незаконном изъятии самокатов. Мэр Анатолий Локоть во время заседания обозначил, что власти намерены добиться наказания для представителей Urent за нападение на чиновников.