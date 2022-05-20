Видео с конфликта между Urent и чиновниками в Новосибирске появилось в сети

Видео с конфликта между Urent и чиновниками в Новосибирске появилось в сети
Видео с конфликта между Urent и чиновниками в Новосибирске появилось в сети
Вчера, 08:45ТранспортФото: atas.info

Опубликовано видео инцидента между Urent и чиновниками в Новосибирске

В сети появилось видео конфликта между Urent и чиновниками мэрии Новосибирска. Запись показали на заседании комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству в четверг, 19 мая.

Напомним, что 13 и 14 мая мэрия проводила изъятие самокатов с незаконных парковок. По словам чиновников, во время рейдов пострадали два сотрудника администрации. На них якобы напали сотрудники Urent. Однако в самой кикшеринговой компании опровергли эти заявления.

Видео:Сибкрай

На видеозаписи слышно, как сотрудница мэрии говорит представителю Urent, что компания занимает муниципальную землю незаконно. При этом представители компании, наоборот, заявляют о незаконном изъятии самокатов. Мэр Анатолий Локоть во время заседания обозначил, что власти намерены добиться наказания для представителей Urent за нападение на чиновников.

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