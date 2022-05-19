Мэр Новосибирска пообещал наказать избивших чиновников людей при изъятии самокатов

Напомним, что компания Urent работала без разрешения на муниципальную парковку электросамокатов. Когда их начали изымать городские власти, то представители кикшеринга начали сопротивляться и даже нанесли удары по чиновникам.
В настоящее время о тех, кто нанес побои сотрудникам мэрии, ничего не известно – где они сейчас и кто именно это был, все это предстоит выяснить следствию.
При этом компании, которые предоставляют прокат электросамокатов, уже подали более 1 тысячи заявок на размещение парковок.