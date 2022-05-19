Мэр Новосибирска пообещал наказать избивших чиновников людей при изъятии самокатов

Мэр Новосибирска пообещал наказать избивших чиновников людей при изъятии самокатов
Мэр Новосибирска пообещал наказать избивших чиновников людей при изъятии самокатов
19 мая, 13:57ПолитикаАлександр КондратьевФото: Atas.info
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции рассказал о планах городской администрации довести до конца оба случая избиения чиновников людьми при изъятии электросамокатов.

Напомним, что компания Urent работала без разрешения на муниципальную парковку электросамокатов. Когда их начали изымать городские власти, то представители кикшеринга начали сопротивляться и даже нанесли удары по чиновникам.

Локоть заявил, что во время потасовки пострадали не только сотрудники мэрии Новосибирска мужского пола, но и женщина. В связи с этим он решил довести дело до конца, чтобы провести расследование и наказать преступников по закону.

В настоящее время о тех, кто нанес побои сотрудникам мэрии, ничего не известно – где они сейчас и кто именно это был, все это предстоит выяснить следствию.

При этом компании, которые предоставляют прокат электросамокатов, уже подали более 1 тысячи заявок на размещение парковок.

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