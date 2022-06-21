Дорогущие красивые автономера продают в Новосибирске за 250 тысяч – всё законно

Недавно мужчина выставил объявление о продаже двух комплектов номеров за 250 тысяч рублей. Автовладельцы оперативно приобрели номера К005ВС, отличающиеся только цифрами.
Также Артём продает еще одни парные автономера - О013КР и О013КН. За них он просит 120 тысяч рублей, пишет Сиб.фм. В стоимость входят и затраты на оформление.
По словам мужчины, процедура оформления достаточно простая. Нужно просто прийти в ГАИ, отдать документы, а дальше дело инспекторов и продавца. Вся процедура законна, так как в передаче государственных номеров на машину нет противоправных действий.