Дорогущие красивые автономера продают в Новосибирске за 250 тысяч – всё законно

Дорогущие красивые автономера продают в Новосибирске за 250 тысяч – всё законно
Дорогущие красивые автономера продают в Новосибирске за 250 тысяч – всё законно
21 июня, 09:06ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi

Водитель продает в Новосибирске красивые номера на авто за 250 тысяч

Новосибирец Артём занимается продажей автомобильных госномеров. Он продает красивые, сочетаемые и парные номера – смотрим вместе.

Недавно мужчина выставил объявление о продаже двух комплектов номеров за 250 тысяч рублей. Автовладельцы оперативно приобрели номера К005ВС, отличающиеся только цифрами.

Также Артём продает еще одни парные автономера - О013КР и О013КН. За них он просит 120 тысяч рублей, пишет Сиб.фм. В стоимость входят и затраты на оформление.

По словам мужчины, процедура оформления достаточно простая. Нужно просто прийти в ГАИ, отдать документы, а дальше дело инспекторов и продавца. Вся процедура законна, так как в передаче государственных номеров на машину нет противоправных действий.

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