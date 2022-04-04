Почему снег падает на голову жителям Новосибирска и кто за это должен отвечать

Posted 4 апреля 2022, 05:27
Published 4 апреля 2022, 05:27
Modified 5 августа 2022, 12:28
Updated 5 августа 2022, 12:28
31 марта 2022 года сразу в двух новосибирских районах снег с крыш свалился на головы простым прохожим. Пострадавшие – две женщины, которых срочно доставили в больницу с травмами разного характера. К счастью, сейчас их жизни уже ничего не угрожает. Почему крыши домов были очищены не своевременно и кого в этом винить, читайте в материале Atas.info.
Первый инцидент произошел в Первомайском районе города. С дома на улице Ученической 41-летней женщине упала на голову большая глыба льда. На фото видно, как женщина лежит в крови, а рядом лежат огромные завалы в виде снега и льда. Пока женщина ждала медиков, с ней находился молодой человек, который всячески ее поддерживал. Когда врачи приехали, то накрыли пострадавшую пледом и отвезли в больницу.
Второй шокирующий инцидент произошел на проспекте Маркса. Женщина с сумками шла мимо домов и в один момент с крыши на нее рухнула глыба льда. Удар пришелся прямо на голову. Казалось бы, доля секунды и женщина прошла мимо – здоровая, но не сейчас. Пострадавшая упала на снег и лежала без движения. В этот момент мимо шли прохожие – дети и взрослые, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Как рассказали очевидцы в группе «АСТ-54», женщина очнулась через 5 минут и не понимала, что с ней произошло. Ей казалось, что она просто упала, но, увы – нет. После ее госпитализировали в больницу с различными травмами и ушибами. Само ЧП зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Другой инцидент произошел в тот же день в Заельцовском районе. На улице Кропоткина мимо недостроенного здания шла молодая девушка. Несколько секунд отделили ее от падающего с крыши снега. Сибирячка успела пройти и остаться целой. Пострадала лишь рядом припаркованная машина. Тяжелый заледеневший снег проломил крышу иномарки, в которой по счастливой случайности – никого не было. В этот момент трагедии удалось избежать, однако все же становится не по себе лишь от одной мысли.
После нескольких случаев падения снега и наледи с крыш, этим заинтересовались правоохранители. Следователи организовали проверки с целью найти ответственных за своевременную чистку снега с кровель всех зданий.
Сегодня, 4 апреля 2022 на оперативном совещании губернатор региона Андрей Травников потребовал проверить, как чистят снег в Новосибирске.
«Засучите рукава и проведите проверки всех собственников зданий. Несмотря на мораторий, проведение контрольно-надзорных мероприятий на жилищные организации не распространяется. Их можно и нужно привлекать к ответственности за нарушения. Это – угроза жизни людей», − заявил глава Новосибирской области.
Самая резонансная трагедия произошла 14 марта в 2015 году в Октябрьском районе. Как пишет Сиб.фм, 20-летняя Татьяна Игонина вышла из своего подъезда прогуляться с собачкой. Девушка на секунду остановилась у крыльца снаружи и на нее сверху рухнула большая льдина. Пострадавшая скончалась на месте от тяжелейших травм. Когда над телом уже мертвой дочери склонилась ее мама, то с кровли дома вновь сорвалась еще одна глыба льда, едва не убив и эту женщину.
Тогда ЧП вызвало большой общественный резонанс. Об этом говорили не только в Новосибирске, но и в других городах. После проверки стало ясно, что наледь обрушилась с козырька одного из балконов на 14-м этаже. Хозяин квартиры обязан был очистить снег, но этого не сделал, потому что его не предупредил председатель ТСЖ.
После гибели молодой девушки в центре города прошел митинг. Его участники требовали найти виновных в смерти Татьяны. В данный момент осталось неизвестным, нашлись ли виновные в смерти молодой девушки и понесли ли они наказание.
Еще одна трагедия произошла год назад – 10 марта 2021 в Первомайском районе. На голову 68-летней пожилой женщине упала глыба наледи. Пострадавшую доставили в больницу. Она получила различные травмы, в том числе открытую черепно-мозговую. Врачам не удалось спасти женщину от гибели. Пенсионерка скончалась в реанимационном отделении, не приходя в сознание.
Тогда выяснилось, что лёд упал с козырька балкона одной из квартир. Управляющая компания предупреждала хозяйку жилья о том, что необходимо убрать снег с крыши балкона. Несмотря на это, собственница так и не выполнила требования коммунальщиков. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Сын погибшей пенсионерки хотел взыскать с виновницы 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда здоровью. Однако, спустя какое-то время, стороны помирились, и дело до суда не дошло. Мужчина свой иск отозвал.
Исполнительный директор управляющей компании «ЭКО Плюс» Константин Серёжин объяснил, что когда начинается оттепель, управляющие организации обязаны каждую неделю проводить визуальный осмотр потенциально опасных мест, где может произойти сход снега с крыши. Это необходимо делать тщательнее в период резких перепадов температур, как в 2022 году.
Также начальник отметил, что когда травмируется человек в результате падения с крыши снега или льда, то каждый чрезвычайный случай рассматривается отдельно. Константин Серёжин уточняет, если сорвалась сосулька или ледышка, то управляющая компания несёт за это ответственность. Потом человек идёт в суд и взыскивает компенсацию. Но если на доме установлен знак «Осторожно возможен сход снега», то в этом случае суд может отказать пострадавшему.
Если снег скатывается на голову людей с самодельного козырька, то управляющая компания несет ответственность частично. Коммунальщики обязаны проводить осмотр потенциально опасных мест, а также вручить письменное уведомление о необходимости очистки этого козырька. Если все эти требования соблюдены, то ответственность полностью возлагается на собственника жилья.