Почему снег падает на голову жителям Новосибирска и кто за это должен отвечать

Второй шокирующий инцидент произошел на проспекте Маркса. Женщина с сумками шла мимо домов и в один момент с крыши на нее рухнула глыба льда. Удар пришелся прямо на голову. Казалось бы, доля секунды и женщина прошла мимо – здоровая, но не сейчас. Пострадавшая упала на снег и лежала без движения. В этот момент мимо шли прохожие – дети и взрослые, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Как рассказали очевидцы в группе «АСТ-54», женщина очнулась через 5 минут и не понимала, что с ней произошло. Ей казалось, что она просто упала, но, увы – нет. После ее госпитализировали в больницу с различными травмами и ушибами. Само ЧП зафиксировали камеры видеонаблюдения.