Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 7 апреля 2022

Posted 7 апреля 2022, 08:11
Published 7 апреля 2022, 08:11
Modified 17 сентября 2022, 07:23
Updated 17 сентября 2022, 07:23
Войска ДНР, продолжая наступление, полностью зачистили от националистов населенный пункт Сладкое, заявил на брифинге Минобороны РФ 7 апреля, специальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Высокоточными ракетами за минувшую ночь уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев с которых осуществлялось снабжение топливом украинских войск под Харьковом, Николаевом и на Донбассе.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 413 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 218 установок реактивных систем залпового огня, 866 орудий полевой артиллерии и минометов.
6 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Россия отвела ойска из Киевской области на Украине, чтобы улучшить ситуацию для переговорного процесса. Об этом он сообщил в интервью французскому телеканалу LCI, передает РИА Новости.
Еще после переговоров в Стамбуле 29 марта российская сторона приняла решение сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Песков уточнил, что во время переговоров Украины и России могут быть приняты серьезные решения, поэтому Владимир Путин дал приказ войскам уйти из региона.
По данным СМИ обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.