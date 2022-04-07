atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 апреля 2022, 08:11

Published 7 апреля 2022, 08:11

Modified 17 сентября 2022, 07:23

Updated 17 сентября 2022, 07:23

Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 7 апреля 2022

Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 7 апреля 2022

7 апреля 2022, 08:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Вооруженные силы РФ отведены из Киевской области Украины ради прогресса на переговорах. Минобороны РФ сообщило и зачистке населенного пункта Сладкое силами ДНР.

Войска ДНР, продолжая наступление, полностью зачистили от националистов населенный пункт Сладкое, заявил на брифинге Минобороны РФ 7 апреля, специальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Высокоточными ракетами за минувшую ночь уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев с которых осуществлялось снабжение топливом украинских войск под Харьковом, Николаевом и на Донбассе.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 413 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 218 установок реактивных систем залпового огня, 866 орудий полевой артиллерии и минометов.

Российские войска вышли из Киевской области – в Кремле это назвали жестом доброй воли
Узнать подробнее

6 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Россия отвела ойска из Киевской области на Украине, чтобы улучшить ситуацию для переговорного процесса. Об этом он сообщил в интервью французскому телеканалу LCI, передает РИА Новости.

Еще после переговоров в Стамбуле 29 марта российская сторона приняла решение сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Песков уточнил, что во время переговоров Украины и России могут быть приняты серьезные решения, поэтому Владимир Путин дал приказ войскам уйти из региона.

По данным СМИ обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

Материалы по теме
Все выплаты ветеранам боевых действий 2022, включая участников спецоперацииЧем закончились переговоры России и Украины 29 марта в СтамбулеРоссийские войска вышли из Киевской области – в Кремле это назвали жестом доброй воли
#Политика#Спецоперация#Минобороны#Боевые действия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика