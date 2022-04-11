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Posted 11 апреля 2022, 07:26

Published 11 апреля 2022, 07:26

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Запас основных товаров сформирован на месяц в Новосибирской области

Запас основных товаров сформирован на месяц в Новосибирской области

11 апреля 2022, 07:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В супермаркетах региона ожидается подорожание продуктов первой необходимости.

В Новосибирской области на 30 дней хватит непродовольственных товаров, а также до нескольких недель сформирован запас социально значимых продуктов. Об этом и многом другом сообщил 11 апреля на оперативном совещании в правительстве региона заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Максим Останин.

Эксперт отметил, что в области дорожают, но не значительно продукты в сетевых магазинах. Так цена на сахар уже выросла на 0,5 % в супермаркетах, однако на 0,3 % снизилась в не сетевых магазинах.

«Большое внимание сейчас уделяется продуктам из борщевого набора. Овощи в целом подорожали на 69 %. В сетевых магазинах – на 1,4 %, в не сетевой рознице – на 0,6 %. При этом ожидается скорый рост», - сказал Максим Останин.

Также министр промышленности, торговли и развития предпринимательства отметил, что в Новосибирской области запаса овощей (картофеля, лука, свёклы, капусты) хватит на 11 дней. При этом непродовольственных товаров – на 30 дней и более.

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