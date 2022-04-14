Боевые действия на Украине 14 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации

Ранее Минобороны подтвердило, что в Мариуполе сдались в плен и сложили оружие 1026 человек из 36-й бригады морской пехоты ВСУ, в районе металлургического комбината «имени Ильича». Среди сдавшихся подразделениям ДНР военнослужащих 162 офицера, а также 47 женщин-военнослужащих. Раненые доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения - их 151 человек.