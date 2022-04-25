atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 апреля 2022, 07:33

Published 25 апреля 2022, 07:33

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Две акции в честь Дня Победы стартуют в Новосибирске с 27 апреля

Две акции в честь Дня Победы стартуют в Новосибирске с 27 апреля

25 апреля 2022, 07:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Всего для гостей города и жителей подготовили десятки патриотических акций.

Накануне Дня Победы 27 апреля в Новосибирске состоятся акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика». Об этом сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов в ходе пресс-конференции в ТАСС.

По словам Нелюбова, традиционная акция «Георгиевская ленточка» - это символ воинской славы, который каждый носит у сердца в знак уважения к подвигу. В Новосибирске организуют 250 точек выдачи ленточек. Всего их подготовлено 150 000 штук.

«Ещё одна благотворительная акция «Красная гвоздика» тоже начнется 27 апреля. Приобретая значки, новосибирцы жертвуют средства в счет помощи ветеранам боевых действий и участникам ВОВ», - уточнил Нелюбов.

Также заместитель губернатора напомнил о других событиях - «Сад памяти», «Окно победы» и другие, которые пройдут в Новосибирской области в офлайн-формате.

Материалы по теме
День Победы в Новосибирске посвятят истории освобождения Украины от фашизмаТри салюта прогремят в День Победы 9 мая в Новосибирске«СерьГа» опоздала на патриотический концерт: как прошла акция в НовосибирскеСоздатели «Бессмертного полка» попросили не связывать их с будущими акциями
#Общество#Новосибирск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика