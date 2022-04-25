Две акции в честь Дня Победы стартуют в Новосибирске с 27 апреля

По словам Нелюбова, традиционная акция «Георгиевская ленточка» - это символ воинской славы, который каждый носит у сердца в знак уважения к подвигу. В Новосибирске организуют 250 точек выдачи ленточек. Всего их подготовлено 150 000 штук.