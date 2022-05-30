Сорвался с 56-метровой высоты: суд рассмотрит дело о гибели рабочего

Тогда следствие выяснило, что уже бывший сотрудник не обеспечил контроль за действиями рабочий и покинул стройку. По данным прокуратуры, 44-летний бетонщик сорвался с высоты – он пролетел более 56 метров и разбился насмерть.
В результате на другого сотрудника было возбуждено уголовное дело по статье: нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему грозит до пяти лет колонии. Дело направили в суд с обвинительным заключением. Отметим, что в преступлении подсудимый не сознался.