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Сорвался с 56-метровой высоты: суд рассмотрит дело о гибели рабочего

30 мая 08:32
Фото: ГК «ВИС»
Суд рассмотрит уголовное дело, в котором обвиняется сотрудник компании-подрядчика группы «ВИС» - в 2022 году рабочий погиб при строительстве четвертого моста через Обь.

Тогда следствие выяснило, что уже бывший сотрудник не обеспечил контроль за действиями рабочий и покинул стройку. По данным прокуратуры, 44-летний бетонщик сорвался с высоты – он пролетел более 56 метров и разбился насмерть.

В результате на другого сотрудника было возбуждено уголовное дело по статье: нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему грозит до пяти лет колонии. Дело направили в суд с обвинительным заключением. Отметим, что в преступлении подсудимый не сознался.

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