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Posted 21 июня 2022, 07:51

Published 21 июня 2022, 07:51

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

В Новосибирске появилась новая схема мошенничества с кешбэком

В Новосибирске появилась новая схема мошенничества с кешбэком

21 июня 2022, 07:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Владельцев банковских карт в Новосибирске предупредили о новой схеме мошенничества с использованием кешбэка. О том, как защитить данные, рассказали в Сибирском ГУ Центробанке.

Мошенники действуют так: звонят под видом сотрудников банка и предлагают перевести кешбэк в деньги. Клиент называет трехзначный код на обороте карты и, тем самым, передает преступникам свои сбережения.

«Они пытаются поторопить владельца карты или заманить «выгодой». Настоящий банковский служащий никогда не спросит код с оборота карты. Его говорить никому нельзя», - пояснили в ЦБ.

Эксперты напомнили, что при подозрительных действиях лучше позвонить лично в офис банка и всё разузнать.

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