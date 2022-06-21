В Новосибирске появилась новая схема мошенничества с кешбэком

Posted 21 июня 2022, 07:51
Published 21 июня 2022, 07:51
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Мошенники действуют так: звонят под видом сотрудников банка и предлагают перевести кешбэк в деньги. Клиент называет трехзначный код на обороте карты и, тем самым, передает преступникам свои сбережения.
«Они пытаются поторопить владельца карты или заманить «выгодой». Настоящий банковский служащий никогда не спросит код с оборота карты. Его говорить никому нельзя», - пояснили в ЦБ.
Эксперты напомнили, что при подозрительных действиях лучше позвонить лично в офис банка и всё разузнать.