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Лоси пробежались по центральным улицам в Новосибирской области

7 августа 05:48
Фото: подслушано в Искитиме
Жители Искитима Новосибирской области второй день следят за лосем и лосихой, которые бегают по частным участкам в поисках леса. Животных они сняли на видео для соцсетей.

Парочка лосей испугано бегает по улице Радиаторная. Это самый центр города, где находится администрация.

«Бедные звери, потерялись и не могут выбраться в лес. Видно, что у них стресс, бегут куда глаза глядят. Перескакивают через заборы возле частных домов, носятся по дорогам. И никто не может им помочь», - рассказала Atas.info автор ролика Светлана.

Отловом диких животных занимаются специалисты регионального Минприроды или зоозащитники. Они ранее предупреждали, что лоси могут выходить в город во время миграции.

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#Новости#Новосибирск#Животные#Новосибирская область#Общество
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