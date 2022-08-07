Лоси пробежались по центральным улицам в Новосибирской области

«Бедные звери, потерялись и не могут выбраться в лес. Видно, что у них стресс, бегут куда глаза глядят. Перескакивают через заборы возле частных домов, носятся по дорогам. И никто не может им помочь», - рассказала Atas.info автор ролика Светлана.