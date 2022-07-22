За убийство трех лосей экс-глава Убинского района НСО отдал 800 тысяч рублей

За убийство лосей экс-глава Убинского района Конюк поплатился штрафом

Экс-глава Убинского района Новосибирской области выплатил штраф за убийство трех лосей. Браконьер устроил в лесу незаконную охоту. Об этом передают в УФССП по региону.

По данным ведомства, на 53-летного жителя области возбудили дело. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 800 000 рублей. Мужчина платить хотел не сразу. Когда приставы предупредили его о замене наказания, то деньги охотник отдал все и сразу на следующий день. В ведомстве имя нарушителя не назвали, однако, по данным осведомлённых источников НГС, это экс-глава района Олег Конюк. В декабре 2018 года его и других браконьеров осудили за незаконную охоту и убийство лосихи и двух лосят. Судебный процесс растянулся на пару лет. В итоге суд принял решение – всем троим назначить штраф в размере 800 тысяч рублей. Напомним, ранее житель Новосибирской области выплатит штраф за то, что осенью 2021 года он расправлялся со своими жертвами, убив их из ружья. За нарушение закона на охотника возбудили уголовное дело. Суд назначил ему штраф 500 000 рублей. Кроме того, мужчина должен был возместить ущерб – миллион рублей. Эту сумму он выплатил до суда.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter