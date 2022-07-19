Расчленял на куски: мужчина отделался штрафом за серию убийств под Новосибирском

Житель Новосибирской области отдаст полтора миллиона за серию убийств

Житель Новосибирской области выплатит штраф за то, что осенью 2021 года он расправлялся со своими жертвами, убив их из ружья, а затем расчленяя на мелкие кусочки.

По данным прокуратуры, 47-летний мужчина из Здвинского района застрелил диких животных. Смертельные ранения получили косули. На охоту у сибиряка не было разрешения. После того, как он отстрелил животных, новосибирец отвозил туши во двор своих знакомых и там их разделывал. За нарушение закона на охотника возбудили уголовное дело. Суд назначил ему штраф 500 000 рублей. Кроме того, мужчина должен был возместить ущерб – миллион рублей. Эту сумму он выплатил до суда. Напомним, ранее житель Новосибирской области убил несколько косуль и был задержан полицейскими. После убийства животных он разделал туши и разложил по мешкам, а затем при помощи своего знакомого на машине начал перевозить мясо. Возбуждено уголовное дело, но заключать под стражу парня не стали, а лишь взяли подписку о невыезде.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter