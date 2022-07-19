Расчленял на куски: мужчина отделался штрафом за серию убийств под Новосибирском

Расчленял на куски: мужчина отделался штрафом за серию убийств под Новосибирском
Расчленял на куски: мужчина отделался штрафом за серию убийств под Новосибирском
Вчера, 16:55КриминалЭмилия КаплунскаяФото: Медиахолдинг1Mi

Житель Новосибирской области отдаст полтора миллиона за серию убийств

Житель Новосибирской области выплатит штраф за то, что осенью 2021 года он расправлялся со своими жертвами, убив их из ружья, а затем расчленяя на мелкие кусочки.

По данным прокуратуры, 47-летний мужчина из Здвинского района застрелил диких животных. Смертельные ранения получили косули. На охоту у сибиряка не было разрешения. После того, как он отстрелил животных, новосибирец отвозил туши во двор своих знакомых и там их разделывал.

За нарушение закона на охотника возбудили уголовное дело. Суд назначил ему штраф 500 000 рублей. Кроме того, мужчина должен был возместить ущерб – миллион рублей. Эту сумму он выплатил до суда.

Напомним, ранее житель Новосибирской области убил несколько косуль и был задержан полицейскими. После убийства животных он разделал туши и разложил по мешкам, а затем при помощи своего знакомого на машине начал перевозить мясо. Возбуждено уголовное дело, но заключать под стражу парня не стали, а лишь взяли подписку о невыезде.

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