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Ливневый дождь обрушил крышу в новосибирском магазине «Магнит»

8 августа 03:05
Фото: АСТ-54
В воскресенье, 8 августа в Новосибирске весь вечер лил сильный дождь. Больше всех пострадал Советский район. Академгородок затопило настолько, что в одном из магазинов даже прорвало крышу.

Так, в группе «АСТ-54» сообщается, что в магазине «Магнит» стихия прорвала крышу. Покупателей пришлось экстренно эвакуировать. Ливень обрушил потолок, и оттуда полилась вода прямо на продукты.

В помещении сработала сигнализация. Также в паблике говорилось и о подобном происшествии в магазине «Быстроном». Из-за сильного дождя в здании местами обвалились потолки, прилавки оказались залиты водой, намокли вывески и образовались целые лужи.

Напомним, из-за сильнейшего ливня в Академгородке улицы погрязли в метровой луже. Пешеходы были вынуждены чуть ли не плыть по воде, а автомобили закрывали наполовину лужи. Водители останавливали свои машины, чтобы просушить.

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