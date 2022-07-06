Ночной ливень затопил улицы в Новосибирске – фотографии с мест наводнения

Дороги затопило после очередного ночного ливня в Новосибирске

Сильный дождь с грозой накрыл Новосибирск ночью 6 июля, а на утро пешеходы и автомобили оказались «под водой». Горожане поделились кадрами затопленных дорог после ливня в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Многие новосибирцы сегодня вышли на работу раньше обычного, чтобы точно не опоздать – а всему виной потоп в мегаполисе, вызванный бушующей ночью природной стихией. Некоторые улицы превратились в океаны, которые практически невозможно преодолеть. Фото: АСТ-54 «Пришлось выйти из автобуса, чтобы дойти пешком до площади Энергетиков. Улица полностью затоплена, ливневки забиты мусором, поэтому они не справляются», - жалуются жители Новосибирска. Сейчас водители пытаются переплыть на автомобилях огромные лужи на улицах Фабричной и Станционной. Волочаевская, с их слов, уже похожа на море: «Вода хлещет в разные стороны, волны волнуются», - говорят очевидцы. Кроме того, сибиряки заметили, как из-за сильного ветра и дождя на станции метро «Заельцовская» провалился потолок. На рельсы стекает вода.

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