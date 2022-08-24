Смог накрыл левобережье Новосибирска утром 24 августа

«Сначала подумали на туман, но стояла такая вонь…Стало понятно, что это смог, неприятный запах витал в воздухе, возможно, это выбросы с заводов повлияли», - сказал Atas.info один из жителей левого берега.
Недавно синоптики обещали 24 августа безветренную погоду, которая будет способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере. Днем ожидается +22 градуса.
При этом по данным с карт City Air, на правом берегу Новосибирска сейчас загрязнений нет - всего 3 балла из 10. А вот на левом все 6 баллов и обстановка ухудшается.