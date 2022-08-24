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Смог накрыл левобережье Новосибирска утром 24 августа

Сегодня, 10:02
Фото: 1MI
Жители левого берега Новосибирска заметили утром 24 августа едкую дымку в воздухе. Также они почувствовали запах гари недалеко от районных предприятий.
«Сначала подумали на туман, но стояла такая вонь…Стало понятно, что это смог, неприятный запах витал в воздухе, возможно, это выбросы с заводов повлияли», - сказал Atas.info один из жителей левого берега.

Недавно синоптики обещали 24 августа безветренную погоду, которая будет способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере. Днем ожидается +22 градуса.

При этом по данным с карт City Air, на правом берегу Новосибирска сейчас загрязнений нет - всего 3 балла из 10. А вот на левом все 6 баллов и обстановка ухудшается. 

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#Алина Шефер#Новосибирская область#Общество#Новосибирск#Воздух#Экология#Город#2022#Смог
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