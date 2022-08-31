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Горе-мать покусала своего ребёнка и швырнула его об асфальт в Новосибирске

Сегодня, 09:25
Фото: ВК: Подслушано Первомайка

В Новосибирске мать укусила ребёнка за нос и бросила его на асфальт

В Первомайском районе Новосибирска произошел вопиющий инцидент – мать жестоко издевалась над собственным ребенком, причиняя ему травмы. Произошедшее заметили жильцы дома, после чего рассказали об этом в соцсетях.
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По словам очевидцев, все произошло недалеко от дома №4/1 по улице Маяковского. Маленький ребенок хныкал, что сильно возмутило его мать. Женщина схватила несовершеннолетнего, укусила за нос и бросила на асфальт. 

«Она подняла его за подмышки вверх, и вцепилась зубами за его нос, он начал кричать от боли и рыдать, она трепала в зубах, потом подняла вверх на вытянутые руки бросила на асфальт, он упал на спину и сильно кричал и плакал от боли», - написал автор поста в группе «Подслушано Первомайка».

В полиции заинтересовались данным инцидентом. Правоохранители начали проверку случившегося. Сейчас устанавливают личности матери и ребенка.  

Напомним, громкий скандал произошел на днях в магазине - там мальчика заперли в холодильнике. Подробности жуткой истории - в материале Atas.info.

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#Эмилия Каплунская#Происшествия#Общество#Криминал#2022#Полиция#Дети#Уголовное дело#Новосибирск#Россия#Родители#Избиение
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