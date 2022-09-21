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Новосибирская область 85: логотип и программа праздника 24 сентября 2022

Вчера, 23:10
Фото: atas.info
Театральный сквер, НОВАТ
С 22 по 24 сентября 2022 Новосибирская область отмечает свой юбилей. Фестивали, мастер-классы, выступления звезд – что еще будет в полной программе празднования, читайте в материале Atas.info.

В 2022 году Новосибирской области исполняется 85 лет. Широкое торжество продлится три дня. В субботу, 24 сентября на Михайловской набережной пройдет официальная программа, которая завершится концертом столичных звезд.

 

Логотип, эмблема юбилея Новосибирской области в 2022 году

Символ юбилея – это слоганы «Новосибирь-85» и «только вперёд». Название акцентирует внимание на юбилее, а также на новой и современной Сибири. Основными цветами стали оттенки фиолетового.

Логотип Новосибирь-85Логотип Новосибирь-85
Логотип Новосибирь-85
Фото: Сайт правительства НСО

Программа празднования 85-летия Новосибирской области в 2022 году

  • 22 сентября

На территории новосибирских вузов организуют флэш-моб  «Мы Новосибирь», а также квиз «Знаток Новосибири» (РАНХиГС), фестиваль творческих коллективов студентов «Новосибирь – наше будущее» (НГАУ).

  • 23 сентября 

С12.00 до 22.00 – состоится празднование, посвященное юбилею региона. На Михайловской набережной пройдет гастрономическая ярмарка лучших товаропроизводителей и ремесленников, а также концертная программа «Новосибирь многонациональная» - на ней выступят творческие коллективы. Также на концерте «Край ты мой любимый!» споет и станцует ансамбль «Чалдоны» и завершится все концертом для участников VII Культурной Олимпиады региона.

Главное торжество пройдет на Михайловской набережнойГлавное торжество пройдет на Михайловской набережной
Главное торжество пройдет на Михайловской набережной
Фото: atas.info
  • 24 сентября 

С 10.00 – на Михайловской набережной пройдут различные мероприятия, в том числе открытие юбилея «Новосибирь – Только вперёд!». После официальной части (поздравлений) начнутся различные мастер-классы, фестивали спорта, детские программы.  

С 19.00 пройдет концерт, на котором выступят популярные российские певицы Ханна и Полина Гагарина, и новосибирская группа «REPLAY». В течение дня в городских парках и скверах будут проходить мероприятия и концертные программы.

 

Напомним, что из-за спецоперации власти отменили долгожданный салют на набережной. Поводом для отмены салюта послужила народная критика. Также власти  отказались отвечать на вопросы журналистов о размере вознаграждения московских певиц за вечерний концерт на Михайловской набережной 24 сентября. 

#Эмилия Каплунская#Город#Общество#Новосибирская область#Новосибирск#2022#Юбилей Новосибирской области
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