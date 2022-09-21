С12.00 до 22.00 – состоится празднование, посвященное юбилею региона. На Михайловской набережной пройдет гастрономическая ярмарка лучших товаропроизводителей и ремесленников, а также концертная программа «Новосибирь многонациональная» - на ней выступят творческие коллективы. Также на концерте «Край ты мой любимый!» споет и станцует ансамбль «Чалдоны» и завершится все концертом для участников VII Культурной Олимпиады региона.