В 2022 году Новосибирской области исполняется 85 лет. Широкое торжество продлится три дня. В субботу, 24 сентября на Михайловской набережной пройдет официальная программа, которая завершится концертом столичных звезд.
Символ юбилея – это слоганы «Новосибирь-85» и «только вперёд». Название акцентирует внимание на юбилее, а также на новой и современной Сибири. Основными цветами стали оттенки фиолетового.
На территории новосибирских вузов организуют флэш-моб «Мы Новосибирь», а также квиз «Знаток Новосибири» (РАНХиГС), фестиваль творческих коллективов студентов «Новосибирь – наше будущее» (НГАУ).
С12.00 до 22.00 – состоится празднование, посвященное юбилею региона. На Михайловской набережной пройдет гастрономическая ярмарка лучших товаропроизводителей и ремесленников, а также концертная программа «Новосибирь многонациональная» - на ней выступят творческие коллективы. Также на концерте «Край ты мой любимый!» споет и станцует ансамбль «Чалдоны» и завершится все концертом для участников VII Культурной Олимпиады региона.
С 10.00 – на Михайловской набережной пройдут различные мероприятия, в том числе открытие юбилея «Новосибирь – Только вперёд!». После официальной части (поздравлений) начнутся различные мастер-классы, фестивали спорта, детские программы.
С 19.00 пройдет концерт, на котором выступят популярные российские певицы Ханна и Полина Гагарина, и новосибирская группа «REPLAY». В течение дня в городских парках и скверах будут проходить мероприятия и концертные программы.
Напомним, что из-за спецоперации власти отменили долгожданный салют на набережной. Поводом для отмены салюта послужила народная критика. Также власти отказались отвечать на вопросы журналистов о размере вознаграждения московских певиц за вечерний концерт на Михайловской набережной 24 сентября.