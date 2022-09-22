Автомобиль сожгли ночью во дворе дома на Бронной в Новосибирске

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел во дворе дома №32/2 по улице Бронная. Иномарка вспыхнула буквально за несколько минут.
Большинство новосибирцев предполагают в комментариях, что всему виной – поджог. Причиной тому стала неправильная парковка, которая, по словам сибиряков, могла разозлить автомобилистов.
Владелец автомобиля пытался справиться с пламенем самостоятельно, но попытки были безуспешными. Выдвигались ли на место пожарные – неизвестно.
Напомним, что этой ночью в Новосибирске вспыхнул киоск с овощами. Возгорание на улице Учительская тушили пожарные.