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Автомобиль сожгли ночью во дворе дома на Бронной в Новосибирске

Сегодня, 03:29
Фото: Инцидент Новосибирск
В Кировском районе Новосибирска неизвестные подожгли чужой автомобиль, о чем рассказали подписчики группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел во дворе дома №32/2 по улице Бронная. Иномарка вспыхнула буквально за несколько минут.

Большинство новосибирцев предполагают в комментариях, что всему виной – поджог. Причиной тому стала неправильная парковка, которая, по словам сибиряков, могла разозлить автомобилистов.

Владелец автомобиля пытался справиться с пламенем самостоятельно, но попытки были безуспешными. Выдвигались ли на место пожарные – неизвестно.

 

Напомним, что этой ночью в Новосибирске вспыхнул киоск с овощами. Возгорание на улице Учительская тушили пожарные. 

#Эмилия Каплунская#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Пожар#Видео
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