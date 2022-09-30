atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бывший 60-летний вице-губернатор Виктор Козодой приглашен в новосибирский военкомат

Сегодня, 04:38
Фото: Страница ВК/Виктор Козодой
В военкомат Новосибирска приглашен бывший вице-губернатор Виктор Козодой. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Виктору Козодою 60 лет. Он является старшим лейтенантом запаса. По данным сайта consultant, предельный возраст призыва из запаса составляет 60 лет.

«Завтра, после обеда, в военкомат...», - написал новосибирский историк на своей странице.

Вероятно, речь идет о снятии с воинского учета по возрасту. В районный военкомат он отправится уже сегодня, 30 сентября.

Напомним, что в Новосибирске пытаются мобилизовать ранее не служивших граждан. Мобилизованные начали возвращаться домой. А сын главы Ордынского района заявил, что готов к призыву по частичной мобилизации. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Политика#Город#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#2022#Мобилизация#Армия
Подпишитесь
Отцы из Новосибирска рассказали, как проводили сыновей на СВО
Вчера, 17:42
Иностранцы заказали поджечь военкомат в Новосибирске – в ФСБ вычислили организатора
Сегодня, 09:57
В военторгах Новосибирска возник ажиотажный спрос на теплое белье и берцы
Сегодня, 08:52
Выступление Владимира Путина 30 сентября 2022 года – о чем будет речь, где смотреть
Вчера, 18:07
В новосибирском аэропорту «Толмачево» собралась толпа из-за сбоя регистрации
Сегодня, 08:26
Директора новосибирской компании обвиняют в крупном мошенничестве на 62 млн рублей
Сегодня, 11:27