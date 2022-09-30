Бывший 60-летний вице-губернатор Виктор Козодой приглашен в новосибирский военкомат

Виктору Козодою 60 лет. Он является старшим лейтенантом запаса. По данным сайта consultant, предельный возраст призыва из запаса составляет 60 лет.
«Завтра, после обеда, в военкомат...», - написал новосибирский историк на своей странице.
Вероятно, речь идет о снятии с воинского учета по возрасту. В районный военкомат он отправится уже сегодня, 30 сентября.
Напомним, что в Новосибирске пытаются мобилизовать ранее не служивших граждан. Мобилизованные начали возвращаться домой. А сын главы Ордынского района заявил, что готов к призыву по частичной мобилизации.