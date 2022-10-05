Мужчина погиб при пожаре в селе Карасево Новосибирской области

По предварительной версии следователей, причиной пожара стала неосторожность при курении. В ходе ликвидации огня, внутри частного дома нашли тело 62-летнего мужчины.
Следователи устанавливают точные обстоятельства произошедшего. Организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Напомним, ранее люди получили ожоги и открытые раны при пожаре частного дома в Новосибирске. Двухэтажный частный дом загорелся в Заельцовском районе Новосибирска – там люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня