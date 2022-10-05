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Мужчина погиб при пожаре в селе Карасево Новосибирской области

Сегодня, 04:20
Фото: СУ СК по НСО
Ночью 5 октября в селе Карасево Черепановского района Новосибирской области произошел пожар в частном доме. В нем погиб мужчина, по этому факту проводится проверка сотрудниками СУ СК по НСО.

По предварительной версии следователей, причиной пожара стала неосторожность при курении. В ходе ликвидации огня, внутри частного дома нашли тело 62-летнего мужчины.

Следователи устанавливают точные обстоятельства произошедшего. Организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, ранее люди получили ожоги и открытые раны при пожаре частного дома в Новосибирске. Двухэтажный частный дом загорелся в Заельцовском районе Новосибирска – там люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня

#Криминал#Происшествия#Общество#Эмилия Каплунская#Город#Новосибирская область#2022#Пожар#Смерть
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