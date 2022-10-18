По словам автора поста, грызуны атаковали двор дома № 260 по улице Дучи Ковальчук. Крыс много и они живут возле мусорки.
«Их не травят, а ведь рядом находится школа, место общественного питания, продуктовый магазин, две точки по продаже суши», – рассказала сибирячка.
Подписчики группы тоже пришли в шок от увиденной картины. Новосибирцы написали, что к такому количество грызунов страшно приближаться и что они там по-настоящему кишат.
Напомним, что ранее режиссёр из Новосибирска рассказал о пенсионерке, которая 13 лет жила в колодце с крысами. Также дети играют с крысами в аварийном доме новосибирского микрорайона Расточка.