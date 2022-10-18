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Полчища крыс заполонили двор дома на улице Дучи Ковальчук в Новосибирске

Сегодня, 01:22
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
В Заельцовском районе Новосибирска в одном из дворов появились крысы, которые живут у мусорных баков, о чем рассказали неравнодушные жители дома, написав в группу «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам автора поста, грызуны атаковали двор дома № 260 по улице Дучи Ковальчук. Крыс много и они живут возле мусорки.

«Их не травят, а ведь рядом находится школа, место общественного питания, продуктовый магазин, две точки по продаже суши», – рассказала сибирячка.

Подписчики группы тоже пришли в шок от увиденной картины. Новосибирцы написали, что к такому количество грызунов страшно приближаться и что они там по-настоящему кишат.

Напомним, что ранее режиссёр из Новосибирска рассказал о пенсионерке, которая 13 лет жила в колодце с крысами. Также дети играют с крысами в аварийном доме новосибирского микрорайона Расточка. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Экология#Новосибирск#2022#Животные
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