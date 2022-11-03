Прибыть новосибирских шиномонтажек выросла в 15-20 раз

Самым загруженным временем в году предсказуемо стала осень, когда автомобилисты ставят зимнюю резину в ожидании первых заморозков.



Некоторые собеседники утверждают, что за этот период доход предприятия возрастает в 15-20 раз. Другие останавливаются на более скромных оценках в сверхприбыли - 300-400%.



О загруженности автомастерских данные также противоречивые. Некоторые работники говорят о резком наплыве клиентов осенью, другие утверждают, что работы хватает всегда.



Специалисты отметили, что в этом году ажиотаж вокруг замены резины оказался сглаженным. Автолюбители из-за чередования потеплений и похолоданий этой осенью не торопились "переобуваться" и поток клиентов распределился на весь октябрь.