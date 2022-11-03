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Прибыть новосибирских шиномонтажек выросла в 15-20 раз

Сегодня, 14:37
Фото: 1MI
Автомобильные колеса
Журналисты новосибирского издания узнали у работников шиномонтажек, как меняется их доход в течении года

Самым загруженным временем в году предсказуемо стала осень, когда автомобилисты ставят зимнюю резину в ожидании первых заморозков.

Некоторые собеседники утверждают, что за этот период доход предприятия возрастает в 15-20 раз. Другие останавливаются на более скромных оценках в сверхприбыли - 300-400%.

О загруженности автомастерских данные также противоречивые. Некоторые работники говорят о резком наплыве клиентов осенью, другие утверждают, что работы хватает всегда.

Специалисты отметили, что в этом году ажиотаж вокруг замены резины оказался сглаженным. Автолюбители из-за чередования потеплений и похолоданий этой осенью не торопились "переобуваться" и поток клиентов распределился на весь октябрь.

Ранее сообщалось, что выпавший 28 сентября в Новосибирской области снег повысил спрос на услуги шиномонтажных мастерских.

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#Общество#Город#Транспорт#Бизнес#Новосибирск#Шиномонтажные мастерские#Замена резины#Осень#Прибыть
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