В Новосибирске сократят число рекламных конструкций к 2023 году

По словам главы города, сейчас важно рассмотреть предложение о запрете установки нестационарных объектов на гостевых городских маршрутах. Особое внимание уже было уделено проспекту Карла Маркса и площади Калинина.
Так, с пл. Калинина демонтировали 5 рекламных конструкций и 150 вывесок. На пр. Маркса убрали 24 рекламных конструкций и 100 незаконных вывесок. Центру города тоже уделили внимание: на Красном проспекте демонтировали 33 рекламных блоков.
Мэр Анатолий Локоть отметил, что у властей нет задачи уничтожить малый бизнес. Все работы выполняются в рамках закона.
Напомним, что киоск прессы снесли на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Примечательно, что рядом с этим киоском стояли еще два таких же объекта. В одном продается мороженое, а в другом выпечка. Однако демонтаж их обошел стороной.