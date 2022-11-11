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От рекламы почистят Новосибирск

Сегодня, 04:13
Фото: atas.info
город продолжают избавлять от незаконных рекламных конструкций

В Новосибирске сократят число рекламных конструкций к 2023 году

Рекламные конструкции сократят в Новосибирске на треть, о чем заявил мэр Анатолий Локоть.

По словам главы города, сейчас важно рассмотреть предложение о запрете установки нестационарных объектов на гостевых городских маршрутах. Особое внимание уже было уделено проспекту Карла Маркса и площади Калинина.

Так, с пл. Калинина демонтировали 5 рекламных конструкций и 150 вывесок. На пр. Маркса убрали 24 рекламных конструкций и 100 незаконных вывесок. Центру города тоже уделили внимание: на Красном проспекте демонтировали 33 рекламных блоков.

Мэр Анатолий Локоть отметил, что у властей нет задачи уничтожить малый бизнес. Все работы выполняются в рамках закона.

Напомним, что киоск прессы снесли на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Примечательно, что рядом с этим киоском стояли еще два таких же объекта. В одном продается мороженое, а в другом выпечка. Однако демонтаж их обошел стороной.

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Реклама
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