В Новосибирске сократят число рекламных конструкций к 2023 году

Напомним, что киоск прессы снесли на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Примечательно, что рядом с этим киоском стояли еще два таких же объекта. В одном продается мороженое, а в другом выпечка. Однако демонтаж их обошел стороной.