Хоккейный клуб "Сибирь" в Новосибирске обыграл СКА из Санкт-Петербурга в матче Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счетом 3:2. У хозяев отличились Михал Чайковски, Владимир Бутузов и Валентин Пьянов. Авторами голов у питерцев стали Никита Гусев и Дамир Жафяров.
Таким образом, СКА в чемпионате КХЛ терпит третье поражение подряд. Ранее команда уступила "Адмиралу" и "Амуру".
Следующая игра у "злых снеговиков" пройдет 15 ноября в Магнитогорске, где "Сибирь" встретится с местным "Металлургом".