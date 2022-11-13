Хоккейный клуб "Сибирь" в Новосибирске обыграл СКА из Санкт-Петербурга в матче Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счетом 3:2. У хозяев отличились Михал Чайковски, Владимир Бутузов и Валентин Пьянов. Авторами голов у питерцев стали Никита Гусев и Дамир Жафяров.