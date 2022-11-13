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Хоккейная "Сибирь" обыграла СКА в Новосибирске

Сегодня, 03:14
Фото: vk.com/hcsibir1962
Питерскому СКА в последнее время не везет

ХК "Сибирь" завершил победой встречу на своем льду с питерским СКА

Новосибирский ХК "Сибирь" на своем льду обыграл СКА из Санкт-Петербурга. Для питерцев это уже третье поражение подряд

Хоккейный клуб "Сибирь" в Новосибирске обыграл СКА из Санкт-Петербурга в матче Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счетом 3:2. У хозяев отличились Михал Чайковски, Владимир Бутузов и Валентин Пьянов. Авторами голов у питерцев стали Никита Гусев и Дамир Жафяров.

Таким образом, СКА в чемпионате КХЛ терпит третье поражение подряд. Ранее команда уступила "Адмиралу" и "Амуру".

Следующая игра у "злых снеговиков" пройдет 15 ноября в Магнитогорске, где "Сибирь" встретится с местным "Металлургом".

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