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Легковую машину расплющило двумя грузовиками: двое погибших под Новосибирском

Сегодня, 08:03
Фото: пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

Два человека погибли в тройной аварии под городом Обь

Страшное ДТП произошло рядом с городом Обь в Новосибирске. Автомобиль, в салоне которого находились два человека, смяло в лепешку между двумя тяжелыми грузовиками
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ДТП

В первой половине воскресенья, 13 ноября, два человека погибли в аварии с двумя грузовиками недалеко от города Обь. Грузовик Isudzu врезался в Toyota Corona, которая, в свою очередь, остановилась перед грузовиком Scania, пропускавшим встречный транспорт.

От страшного удара японский легковой автомобиль буквально расплющило в лепешку. Водитель и пассажирка Toyota от полученных травм скончались на месте, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Ранее мы рассказывали о том, что рано утром в воскресенье в тройном ДТП недалеко от Искитима погиб 65-летний водитель автомобиля ВАЗ.

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#Артем Шершнев#Происшествия#Обь#ДТП#Авария#Смерть
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