В первой половине воскресенья, 13 ноября, два человека погибли в аварии с двумя грузовиками недалеко от города Обь. Грузовик Isudzu врезался в Toyota Corona, которая, в свою очередь, остановилась перед грузовиком Scania, пропускавшим встречный транспорт.