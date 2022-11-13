В первой половине воскресенья, 13 ноября, два человека погибли в аварии с двумя грузовиками недалеко от города Обь. Грузовик Isudzu врезался в Toyota Corona, которая, в свою очередь, остановилась перед грузовиком Scania, пропускавшим встречный транспорт.
От страшного удара японский легковой автомобиль буквально расплющило в лепешку. Водитель и пассажирка Toyota от полученных травм скончались на месте, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Ранее мы рассказывали о том, что рано утром в воскресенье в тройном ДТП недалеко от Искитима погиб 65-летний водитель автомобиля ВАЗ.