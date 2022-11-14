Новосибирец порезал собутыльнику лицо и пырнул его в живот

«Врачи, госпитализировавшие потерпевшего — 50-летнего мужчину, пояснили сотрудникам Росгвардии, что ранения ему нанес в ходе совместного распития спиртного и ссоры его знакомый. Поднявшись в квартиру, сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, на руках и одежде которого была кровь», — говорится в сообщении.
В квартире правоохранители нашли складной нож со следами крови. На место преступления была вызвана следственно-оперативная группа.
Задержан житель Кировского района 1966 года рождения. его доставили в полицию, возбуждено уголовное дело.
Ранее новосибирец в пьяном угаре зарезал собственную мать.