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Новосибирец порезал собутыльнику лицо и пырнул его в живот

Сегодня, 14:35
Фото: 1MI
Нож
В понедельник управление Росгвардии по Новосибирской области сообщило о задержании мужчины напавшего с ножом на знакомого после распития.

«Врачи, госпитализировавшие потерпевшего — 50-летнего мужчину, пояснили сотрудникам Росгвардии, что ранения ему нанес в ходе совместного распития спиртного и ссоры его знакомый. Поднявшись в квартиру, сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, на руках и одежде которого была кровь», — говорится в сообщении.

В квартире правоохранители нашли складной нож со следами крови. На место преступления была вызвана следственно-оперативная группа.

Задержан житель Кировского района 1966 года рождения. его доставили в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее новосибирец в пьяном угаре зарезал собственную мать.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Порезал лицо#Росгвардия#Задержание
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