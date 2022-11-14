Новосибирец порезал собутыльнику лицо и пырнул его в живот

«Врачи, госпитализировавшие потерпевшего — 50-летнего мужчину, пояснили сотрудникам Росгвардии, что ранения ему нанес в ходе совместного распития спиртного и ссоры его знакомый. Поднявшись в квартиру, сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, на руках и одежде которого была кровь», — говорится в сообщении.