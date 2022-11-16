atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске возбуждено дело о незаконных рекламных щитах

Сегодня, 09:39
Фото: 1MI
Деньги
Правоохранительные органы заинтересовались незаконным использованием рекламных щитов — их неизвестные лица сдают их в аренду в каждом районе Новосибирска.

Ущерб городской казне, нанесенный незаконной деятельностью неустановленного круга лиц, составил десятки миллионов рублей.

Начальник управления художественного облика города Олег Хорошунов поделился с «Новосибирскими новостями» информацией о том, что сотни рекламных конструкций эксплуатируют неизвестные компании, у которых нет договора с городской администрацией.

Правоохранительным органам предстоит выяснить, что за люди размещают рекламу на билбордах и щитах, следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием». 

Ранее о том, что Новосибирск почистят от рекламы заявил мэр города Анатолий Локоть.

Читайте также:
"Достойна райцентра": архитекторы оценили стелу "Город трудовой доблести"Госдума не приняла законопроект о едином операторе цифровой рекламыВладислав Даванков: В Госдуме отклонили поправки к закону "О рекламе"
#Общество#Город#Реклама#Олег Хорошунов
Подпишитесь
В Новосибирске задержан глава "Метро МиР" Мысик - он строил ЛДС и "Спортивную"
Сегодня, 13:08
В Новосибирске умерла найденная на дне школьного бассейна второклассница
Сегодня, 11:39
Экс-гендиректор "Стрижей" Поляков отдал половину новой компании девелоперу из Томска
Сегодня, 12:15
Тайный худсовет Новосибирска 2022: его состав спрятали подальше
14 ноября, 17:45
Погода на Новый год-2023: опубликован прогноз на новогоднюю ночь, 31 декабря-1 января
Сегодня, 08:47
Директор школы №197 Новосибирска, где утонула девочка, зарабатывала 77000 руб в месяц
Сегодня, 13:34