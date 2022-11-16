В Новосибирске возбуждено дело о незаконных рекламных щитах

Ущерб городской казне, нанесенный незаконной деятельностью неустановленного круга лиц, составил десятки миллионов рублей.
Начальник управления художественного облика города Олег Хорошунов поделился с «Новосибирскими новостями» информацией о том, что сотни рекламных конструкций эксплуатируют неизвестные компании, у которых нет договора с городской администрацией.
Правоохранительным органам предстоит выяснить, что за люди размещают рекламу на билбордах и щитах, следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием».
Ранее о том, что Новосибирск почистят от рекламы заявил мэр города Анатолий Локоть.