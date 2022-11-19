На месте гибели матери с детьми установят «лежачих полицейских»

В итоге члены комиссии пришли к выводу, что нужно до 15 ноября установить искусственные неровности по обеим сторонам пешеходного перехода на улице Юбилейная в районе пересечения с внутриквартальным проездом к дому № 46В в Подгорном микрорайоне, а также разместить знак, запрещающий проезд со скоростью больше 40 километров.