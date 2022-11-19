На месте гибели матери с детьми установят «лежачих полицейских»

ДТП, в котором погибли две девочки в возрасте двух и четырех лет вместе с мамой, случилось в Искитиме 9 ноября. После страшной аварии власти обсудили проблему данного участка автодорог на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Икитиме.
По словам главы городской администрации Константина Сеничева, которые цитирует «Искитимская газета», машины на спуске двигаются с огромной скоростью, поэтому необходимо не только установить «лежачих полицейских», но и ограничить скорость движения.
Собравшиеся также обратили внимание на проблему недостаточного освещения на данном участке автострады — дорога здесь освещается только с одной стороны.
В итоге члены комиссии пришли к выводу, что нужно до 15 ноября установить искусственные неровности по обеим сторонам пешеходного перехода на улице Юбилейная в районе пересечения с внутриквартальным проездом к дому № 46В в Подгорном микрорайоне, а также разместить знак, запрещающий проезд со скоростью больше 40 километров.
Ранее стало известно об аварии, повлекшей госпитализацию трехлетнего новосибирца.