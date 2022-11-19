atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На месте гибели матери с детьми установят «лежачих полицейских»

Сегодня, 16:44
Фото: 1MI
Лежачий полицейский

В НСО установят «лежачих полицейских» на месте страшного ДТП

Искусственные неровности появятся на «Балдаковке» — там, где проходит федеральная трасса рядом с кольцом в Подгорном микрорайоне.

ДТП, в котором погибли две девочки в возрасте двух и четырех лет вместе с мамой, случилось в Искитиме 9 ноября. После страшной аварии власти обсудили проблему данного участка автодорог на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Икитиме.

По словам главы городской администрации Константина Сеничева, которые цитирует «Искитимская газета», машины на спуске двигаются с огромной скоростью, поэтому необходимо не только установить «лежачих полицейских», но и ограничить скорость движения. 

Собравшиеся также обратили внимание на проблему недостаточного освещения на данном участке автострады — дорога здесь освещается только с одной стороны. 

В итоге члены комиссии пришли к выводу, что нужно до 15 ноября установить искусственные неровности по обеим сторонам пешеходного перехода на улице Юбилейная в районе пересечения с внутриквартальным проездом к дому № 46В  в Подгорном микрорайоне, а также разместить знак, запрещающий проезд со скоростью больше 40 километров.

Ранее стало известно об аварии, повлекшей госпитализацию трехлетнего новосибирца.

Читайте также:
Почти 200 человек погибли на дорогах НСО в 2022 годуВ Новосибирске водитель без прав сбил пенсионеркуРазбившийся в Новосибирске врач скорой помощи научился заново ходить
#Новосибирская область#Искитим#ДТП#Лежачий полицейский#Транспорт#Общество
Подпишитесь
Пять цитат Александра Мысика: от назначения главой «Метро МиР» до задержания
17 ноября, 17:41
Неподтверждённая свадьба может стоить Георгию Андрееву депутатского кресла
18 ноября, 23:03
Топ-6 аккаунтов политиков Новосибирска – у кого больше подписчиков "ВКонтакте"
18 ноября, 16:27
Обыски в налоговой начались в Новосибирске – что известно
18 ноября, 13:29
Агент СБУ совершил покушение на главу подшефного Новосибирской области района ЛНР
Вчера, 18:09
Гололедные травмы – симптомы перелома перечислил травматолог ННИИТО
18 ноября, 16:23