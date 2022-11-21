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С 25 ноября стартуют прямые рейсы из Новосибирска в Тайланд

Сегодня, 13:55
Фото: 1MI
Самолет
Российская компания «Аэрофлот» начнет летать из столицы Сибири в южно-азиатскую страну пять раз в неделю.

Два борта еженедельно полетят в Пхукет и еще три в Бангкок. На остров туристов доставят самолеты Firbas-330, в столицу Тайланда отправятся воздушные лайнеры Boing-737.

Прямые рейсы в Бангкок начинаются с 25 ноября. Еще через два дня, 27 ноября, на долгожданный Пхукет полетит первый регулярный в этом году рейс из Толмачево.

Стоимость билета на популярный  среди туристов остров в один конец составит 68 тысяч рублей, в Бангкок в два раза дешевле — 34 тысячи. Несмотря на цены, билеты на 27 ноября почти полностью раскуплены.

В пресс-службе сообщили, что можно найти множество вариантов с одной пересадкой. Например, 27 ноября можно лететь на теплый остров с одной пересадкой — в Красноярске. Оттуда на Пхукет полетит самолет авиакомпании Utair. Стоимость билета в один конец составит 41.892 рубля. Правда, в пути придется провести больше суток — 24 часа 45 минут.

Ранее самолет авиакомпании S7 сняли с рейса из-за дыры в хвосте.

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#Новосибирск#Транспорт#Тайланд#Самолет#Рейс
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