С 25 ноября стартуют прямые рейсы из Новосибирска в Тайланд

В пресс-службе сообщили, что можно найти множество вариантов с одной пересадкой. Например, 27 ноября можно лететь на теплый остров с одной пересадкой — в Красноярске. Оттуда на Пхукет полетит самолет авиакомпании Utair. Стоимость билета в один конец составит 41.892 рубля. Правда, в пути придется провести больше суток — 24 часа 45 минут.