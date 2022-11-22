В Новосибирске спасатели в один день обнаружили бездыханные тела двух пенсионерок

Первый вызов поступил вчера в 8.30. Тревогу забили родственники 67-летней женщины, которая не отвечала на телефонные звонки и не открывала дверь. Экипаж спасателей незамедлительно отправился на выезд в Октябрьский район, вскрыл квартиру и обнаружил там пенсионерку без признаков жизни.