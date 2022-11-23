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В результате взрыва на Титова погиб мастер по ремонту холодильников

Сегодня, 07:19
Фото: ВК-паблик "АСТ-54"
Дым из окна взорвавшейся квартиры

На ул. Титова в Новосибирске взорвался газовый баллон во время ремонта холодильника

В Новосибирске на ул. Титова взорвался газовый баллон чинивших холодильник ремонтников, один человек погиб, сообщает региональное управление СК.

"Днем 23 ноября 2022 года в одной из квартир многоквартирного дома на улице Титова в городе Новосибирске произошел хлопок газового баллона, который использовался при производстве ремонтных работ холодильника, в результате которого пострадали двое мужчин: один из них погиб, второй с травмами доставлен в городскую больницу города Новосибирска", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что жильцы других квартир не пострадали, в настоящее проводится доследственная проверка.

"Следственная группа провела осмотр места происшествия. Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - уточнили в Следкоме.

ЧП произошло в среду утром на 7 этаже дома №242 по улице Титова.

"В одной из квартир с утра работают люди из какой-то фирмы, они чинят холодильник. Может быть по их вине произошел пожар", - рассказал Atas.info очевидец.

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