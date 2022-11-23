В результате взрыва на Титова погиб мастер по ремонту холодильников

"Днем 23 ноября 2022 года в одной из квартир многоквартирного дома на улице Титова в городе Новосибирске произошел хлопок газового баллона, который использовался при производстве ремонтных работ холодильника, в результате которого пострадали двое мужчин: один из них погиб, второй с травмами доставлен в городскую больницу города Новосибирска", - говорится в сообщении.