В результате взрыва на Титова погиб мастер по ремонту холодильников

"Днем 23 ноября 2022 года в одной из квартир многоквартирного дома на улице Титова в городе Новосибирске произошел хлопок газового баллона, который использовался при производстве ремонтных работ холодильника, в результате которого пострадали двое мужчин: один из них погиб, второй с травмами доставлен в городскую больницу города Новосибирска", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что жильцы других квартир не пострадали, в настоящее проводится доследственная проверка.
"Следственная группа провела осмотр места происшествия. Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - уточнили в Следкоме.
ЧП произошло в среду утром на 7 этаже дома №242 по улице Титова.
"В одной из квартир с утра работают люди из какой-то фирмы, они чинят холодильник. Может быть по их вине произошел пожар", - рассказал Atas.info очевидец.