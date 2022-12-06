В Новосибирске елки обработают специальным раствором от вандалов перед Новым годом

Антивандальную обработку проведут в целях предотвратить несанкционированную вырубку деревьев в Новосибирске. Речь идет только о тех елках, которые находятся в парках и скверах. Работы начнут с 8 декабря сотрудники МКУ «Горзеленхоз».
Уникальность раствора в том, что в нем содержится красящее и пахучее вещество. Если хвоя попадет в помещение, то начнет издавать резкий неприятный запах, а вывести его крайне сложно.
Напомним, что за незаконную рубку зеленых насаждений предусматривается административная, а иногда и уголовная ответственность.
Напомним, что елочные базары не открылись 1 декабря в Новосибирске, как было обещано. Наш корреспондент прошелся по некоторым базарам, но там пусто. Смотрите фото.