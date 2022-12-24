35-летний таксист пропал в Новосибирске

"Мужчина не так давно приобрел автомобиль, подрабатывал в такси, частным извозом. Ранее мужчина не пропадал. Характеризуется очень положительно. Поэтому очень сильно родные волнуются", — рассказала о пропавшем новосибирскому изданию НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.