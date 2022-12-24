35-летний таксист пропал в Новосибирске

В субботу, 24 декабря, поисковый отряд Новосибирской области «ЛизаАлерт» сообщил о пропаже 35-летнего жителя города.
Хамракулов Фарух Козимович два дня назад уехал на автомобиле "Мазда 6" серого цвета в неизвестном направлении и не вернулся.
Мужчина был одет в красную куртку с чёрными ромбами, тёмно-синие джинсы, розовый свитер и чёрные туфли.
"Мужчина не так давно приобрел автомобиль, подрабатывал в такси, частным извозом. Ранее мужчина не пропадал. Характеризуется очень положительно. Поэтому очень сильно родные волнуются", — рассказала о пропавшем новосибирскому изданию НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.
Поисковый отряд "ЛизаАлерт" и редакция Atas.info просят сообщить любую информацию о местонахождении пропавшего по телефонам: 112 или 8 800 700-54-52.
Ранее житель Новосибирска Владимир Кузнецов пропал в Ленинском районе 20 декабря, когда пошел встречать дочь из секции. Его родные также обратились за помощью к волонтерам.