Однако в любом случае, подчеркнул представитель инициативной группы, борьба против запланированных сейчас участков для размещения полигонов будет продолжена всеми методами, включая уличные акции протеста. Одной из первоочередных задач, которая стоит перед активистами, Гуненко видит окончательное получение официальных ответов на обращения жителей от всех региональных ведомств, начиная от аппарата губернатора Андрея Травникова, заканчивая силовыми структурами. И в случае, если власти проигнорируют позицию людей, которые не согласны с планами строительства полигонов вблизи их домов, борьба за право на достойную жизнь будет полностью перенесена в федеральную плоскость, резюмировал активист.