Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Правительство Новосибирской области готово изучить альтернативные земельные участки для размещения полигонов захоронения твердых бытовых отходов, которые планируют построить в рамках так называемой "мусорной концессии". Это следует из официального ответа вице-губернатора Сергея Семки (есть в распоряжении редакции) на предложения инициативной группы жителей Новосибирского района.
"Варианты размещения объекта обращения с ТКО…(рис.5 и 8) будут дополнительно проработаны в части экономической целесообразности и экономического изучения", - говорится в документе за подписью вице-губернатора.
Таким образом, речь идет о двух участках, по одному на правом и левом берегах Оби. Остальные варианты, предложенные общественниками, отвергнуты по разным причинам: находятся в частной собственности, пересекаются с землями лесного фонда, один участок попадает в приаэродромную зону аэропорта Толмачево.
"Это еще не победа, но какой-то шажочек маленький. Чиновники хотя-бы начали рассматривать наши предложения", - прокомментировал один из лидеров инициативной группы жителей Верх-Тулинского сельсовета Виталий Гуненко.
Активист подчеркнул: речь идет об участках, которые находятся минимум в 4-5 километрах от ближайшего жилья, в то время, как федеральные нормы разрешают строительство мусорных полигонов на расстоянии 1 километра от жилых домов.
"Следующий этап – вступить в диалог и найти консенсус с правительством области, чтобы наши общественники вошли в рабочую группу. И чтобы все действия, которые производятся, начиная от выбора участков и заканчивая отправкой проекта на госэкспертизу, проходили гласно и под общественным контролем", - сообщил Виталий Гуненко.
Однако в любом случае, подчеркнул представитель инициативной группы, борьба против запланированных сейчас участков для размещения полигонов будет продолжена всеми методами, включая уличные акции протеста. Одной из первоочередных задач, которая стоит перед активистами, Гуненко видит окончательное получение официальных ответов на обращения жителей от всех региональных ведомств, начиная от аппарата губернатора Андрея Травникова, заканчивая силовыми структурами. И в случае, если власти проигнорируют позицию людей, которые не согласны с планами строительства полигонов вблизи их домов, борьба за право на достойную жизнь будет полностью перенесена в федеральную плоскость, резюмировал активист.
В свою очередь, депутат Плотниковского сельсовета Дмитрий Титов, представляющий инициативную группу жителей правобережья Новосибирского района, в разговоре с редакцией Atas.info отказался комментировать ответ вице-губернатора Сергея Семки.
Проект концессионного соглашения предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около села Верх-Тула.
Жители этих населенных пунктов требуют переноса планируемых полигонов в другие места, на большее расстояние от жилья. Ранее прошли несколько акций протеста. Кроме того, активисты намерены отстаивать свою позицию в судебном порядке.