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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Дело семейное: пару из Новосибирска обвиняют в незаконной банковской деятельности

Сегодня, 08:18
Фото: 1MI
Дело о незаконной банковской деятельности скоро передадут в суд

В Новосибирске завершили расследование дела о незаконной банковской деятельности

Следственный комитет и прокуратура Новосибирской области сообщили о передаче материалов дела супружеской пары банкиров в Центральный районный суд.

Обвиняемым инкриминируют статью 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением доход а в особо крупном размере и статью 174 УК РФ — легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления и совершенная группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, обвиняемые 8 с лишним лет занимались незаконной банковской деятельностью на территории Новосибирской области.

Без регистрации и без лицензии они покупали и продавали иностранную валюту, занимались инкассацией денежных средств, платежных и расчетных документов, делали переводы без открытия банковских счетов. В итоге они получили 13 с лишним млн рублей дохода от незаконной финансовой деятельности.

Кроме того, самозваные «банкиры» обвиняются в незаконных операциях на три млн рублей; они легализовали деньги, приобретенные в результате незаконной банковской деятельности.

Следователи считают, что собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, в ближайшее время будет направлено в суд.

Ранее сообщалось, что на компанию "Экологию-Новосибирск" завели уголовное дело по статье "Мошенничество". Следствие считает, что неустановленные лица из руководителей "Экология-Новосибирск", начиная с 2018 года заключили договоры оказания услуг с юридическими лицами, заведомо зная, что не будут исполнять в полном объеме договорные обязательства. Ущерб от мошеннических действий оценивается в 30 млн руб.

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#Новосибирск#Дело#Банковская деятельность#Криминал
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