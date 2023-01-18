Дело семейное: пару из Новосибирска обвиняют в незаконной банковской деятельности

Ранее сообщалось, что на компанию "Экологию-Новосибирск" завели уголовное дело по статье "Мошенничество". Следствие считает, что неустановленные лица из руководителей "Экология-Новосибирск", начиная с 2018 года заключили договоры оказания услуг с юридическими лицами, заведомо зная, что не будут исполнять в полном объеме договорные обязательства. Ущерб от мошеннических действий оценивается в 30 млн руб.