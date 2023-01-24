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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Разбившаяся в Новосибирске 16-летняя девушка попала на крышу через чердак

Сегодня, 09:52
Фото: atas.info
На этом месте произошел несчастный случай
В Новосибирске 16-летняя девушка выпала с крыши на проходящего мимо 17-летнего парня. На кровлю дома сибирячка попала через чердак.

Громкий инцидент произошёл в Новосибирске 20 января. На улице Орджоникидзе разбилась девушка и погиб парень. Ранее в СМИ была версия, что девушка выпала из окна квартиры, однако позже стало известно, что упала она с крыши – прямо на случайного прохожего.

Хронология трагедии на Орджоникидзе в Новосибирске: девушка упала из окна на парня
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По словам директора управляющей компании «Дост-Н» Ирины Сухаревой, в доме якобы были закрыты все чердаки. Однако корреспондент Сиб.фм прошел на чердак в свободном доступе, перед этим ему открыли двери в подъезд. Замок на чердаке был для вида (не закрыт на ключ).

Также на 7 этаже подъезд разрисован разными граффити. По всей видимости, молодежь в этом доме отдыхала часто.

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Напомним, что накануне трагедии девушка жаловалась на неразделенные отношения с ее парнем. Он игнорировал ее сообщение. После того, как она выпала с крыши дома, она скончалась на месте, а пострадавший от удара ее телом парень погиб через пару часов.

Спустя несколько дней после трагедии на месте гибели устроили стихийный мемориал. Новосибирцы оставляют на месте ЧП цветы.

Новосибирцы несут цветы к месту гибели девушки, упавшей на парня из окна дома
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#Погиб#Дети#Девушка и мужчина разбились на ул.Орджоникидзе#Новосибирск#Эмилия Губарева
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