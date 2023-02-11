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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

МЧС предупреждает новосибирцев о морозе до -33 °C

11 февраля 2023, 06:26
Фото: Артем Шершнев / atas.info
МЧС по Новосибирской области выпустило предупреждение из-за ночных морозов.

В эти выходные столбик термометра опустится до -33 °C ночью, об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского гидрометцентра. В морозные дни возникает риск пожаров и аварий на объектах ЖКХ.

— Возрастает и вероятность увеличения числа случаев переохлаждения и обморожения среди людей. Гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, — отметили в МЧС.

Автомобилистам также важно соблюдать правила безопасности, скоростной режим и дистанцию, чтобы не попасть в аварию на гололеде. Категорически запрещено выходить и выезжать на лед, где выставлены запрещающие знаки.

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Напомним, что в Новосибирске сохраняется режим неблагоприятных метеоусловий до 12 февраля. 

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#Эмилия Губарева#МЧС#Погода#Погода в выходные#Город#Новосибирск
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