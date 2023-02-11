Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В эти выходные столбик термометра опустится до -33 °C ночью, об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского гидрометцентра. В морозные дни возникает риск пожаров и аварий на объектах ЖКХ.
— Возрастает и вероятность увеличения числа случаев переохлаждения и обморожения среди людей. Гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, — отметили в МЧС.
Автомобилистам также важно соблюдать правила безопасности, скоростной режим и дистанцию, чтобы не попасть в аварию на гололеде. Категорически запрещено выходить и выезжать на лед, где выставлены запрещающие знаки.
Напомним, что в Новосибирске сохраняется режим неблагоприятных метеоусловий до 12 февраля.