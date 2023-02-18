Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:04
Более недели без подачи бытового газа, который используется в кухонных плитах, остаются жители трех домов по адресам Красный Проспект, 81/2, Красный Проспект, 81/3 и улица Линейная, 41. В качестве причины отключения на муниципальном портале "Мой Новосибирск" указано "обследование домов после взрыва на улице Линейной, 39".
По данным портала, планируемое время возобновления подачи газа – 20.00 в субботу, 18 февраля. Однако это срок может быть перенесен, как происходило и ранее.
Взрыв бытового газа в доме по адресу Линейная, 39/1 произошел рано утром 9 февраля. Жертвами трагедии стали 14 человек, здание восстановлению не подлежит.