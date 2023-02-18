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Сотни жителей Новосибирска остаются без газа после взрыва дома на Линейной

18 февраля 2023, 06:02
Фото: map.novo-sibirsk.ru
Подачу газа обещают восстановить вечером в субботу, 18 февраля

Из-за взрыва дома на Линейной жители соседних зданий более недели остаются без газа

Газоснабжение до сих пор отключено в трех домах, находящихся в непосредственной близости к пострадавшему зданию

Более недели без подачи бытового газа, который используется в кухонных плитах, остаются жители трех домов по адресам Красный Проспект, 81/2, Красный Проспект, 81/3 и улица Линейная, 41. В качестве причины отключения на муниципальном портале "Мой Новосибирск" указано "обследование домов после взрыва на улице Линейной, 39".

По данным портала, планируемое время возобновления подачи газа – 20.00 в субботу, 18 февраля. Однако это срок может быть перенесен, как происходило и ранее.

Взрыв бытового газа в доме по адресу Линейная, 39/1 произошел рано утром 9 февраля. Жертвами трагедии стали 14 человек, здание восстановлению не подлежит.

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#Дом#Газ#Отключение#Город#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск
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