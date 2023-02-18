Более недели без подачи бытового газа, который используется в кухонных плитах, остаются жители трех домов по адресам Красный Проспект, 81/2, Красный Проспект, 81/3 и улица Линейная, 41. В качестве причины отключения на муниципальном портале "Мой Новосибирск" указано "обследование домов после взрыва на улице Линейной, 39".