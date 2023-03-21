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Published Сегодня, 01:47

Modified Сегодня, 01:49

Updated Сегодня, 01:49

Сайт горсовета Новосибирска взломан хакерами и не работает уже две недели

21 марта 2023, 01:47
Фото: Скриншот поиска Яндекс
При поиски сайта выдает только соцсети горсовета
В Новосибирске вторую неделю не работает сайт городского совета, на что обратила внимание депутат Светлана Каверзина в своем Telegram-канале.

По словам народной избранницы, сайт горсовета выдает сообщение о том, что у пользователя нет разрешения на доступ к серверу. Из-за действий хакеров портал невозможно найти даже через поисковик, поэтому городской совет попросил отслеживать актуальную информацию в соцсетях.

Хакеры взломали сайт городского Совета Новосибирска
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Отметим, что сайт злоумышленники взломали 9 марта. Ранее говорилось, что на восстановительные работы потребуется несколько дней, однако прошло уже почти две недели.

Как рассказала Atas.info руководитель пресс-центра горсовета Елена Рогова, на сайте нашли следы вирусного заражения. К слову, у горсовета сайт создан на платформе Bitrix, система которой весьма надежная.

Напомним, что в прошлом году крупнейшие сибирские СМИ подверглись хакерской атаке - многие сайты были заблокированы на сутки. 

Сайты крупнейших российских СМИ подверглись хакерской атаке
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#Эмилия Губарева#Хакеры#Горсовет#Общество#Город#Технологии#Новосибирск
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