Сайт горсовета Новосибирска взломан хакерами и не работает уже две недели

Posted Сегодня, 01:47
Published Сегодня, 01:47
Modified Сегодня, 01:49
Updated Сегодня, 01:49
По словам народной избранницы, сайт горсовета выдает сообщение о том, что у пользователя нет разрешения на доступ к серверу. Из-за действий хакеров портал невозможно найти даже через поисковик, поэтому городской совет попросил отслеживать актуальную информацию в соцсетях.
Отметим, что сайт злоумышленники взломали 9 марта. Ранее говорилось, что на восстановительные работы потребуется несколько дней, однако прошло уже почти две недели.
Как рассказала Atas.info руководитель пресс-центра горсовета Елена Рогова, на сайте нашли следы вирусного заражения. К слову, у горсовета сайт создан на платформе Bitrix, система которой весьма надежная.
Напомним, что в прошлом году крупнейшие сибирские СМИ подверглись хакерской атаке - многие сайты были заблокированы на сутки.