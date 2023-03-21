Сайт горсовета Новосибирска взломан хакерами и не работает уже две недели

По словам народной избранницы, сайт горсовета выдает сообщение о том, что у пользователя нет разрешения на доступ к серверу. Из-за действий хакеров портал невозможно найти даже через поисковик, поэтому городской совет попросил отслеживать актуальную информацию в соцсетях.