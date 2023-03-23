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Розовые какашки получают покупатели магазина «Магнит» из Новосибирска

23 марта 2023, 02:00
Фото: 1MI
Дети в восторге от красочных форм наклеек

В Новосибирске покупателям «Магнита» дают наклейки в форме розовой какашки

Жителям Новосибирска и области при покупке от 500 рублей на кассе в магазине «Магнит» дают наклейки в виде какашки, что нравится не всем взрослым.

Покупателям дарят наклейки при покупке от 500 рублей. Стикерсы можно купить отдельно за 49 рублей. Тканевые наклейки нравятся детям, но не всем взрослым.

«У меня детей нет, всегда оставляю на кассе такие подарки, мне они не нужны, а любые дети будут рады. При мне несколько ребятишек закатывали истерики, что хотят получить наклейки. Родители и покупали наугад, а когда попадется одна и та же – все, весь магазин стоит на ушах», - рассказала Atas.info сибирячка.
«Бред, раз получал, отдал сыну, тот был в восторге», - коротко ответил житель города.

По сообщению некоторых новосибирцев, им не очень приятно получать наклейки в виде розовой какашки. Иногда выдают и другие дизайны, но именно этот оказался не всем интересен. Однако дети наоборот, ищут эту форму стикерса с большим удовольствием.

По данным с сайта магазина «Магнит», такая наклейка называется «Пинк Пу» и является одним из популярных стикерсов. Всего в коллекции – 26 героев, у которого есть имя. Эти стикерсы могут придать уникальность школьной канцелярии, гаджетам и даже одежде.

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#Эмилия Губарева#Дети#Магазин#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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