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Стало известно, где и когда первый клещ укусил человека в Новосибирской области

10 апреля 2023, 04:10
Фото: 1MI
Клещ укусил человека в Искитиме

В Новосибирской области первые клещи укусили двух человек в 2023 году

Клещ укусил человека первый раз в 2023 году в Искитимском районе, о чем сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.

По словам главного санитарного врача Александра Щербатова, первое обращение по поводу укуса клеща зарегистрировали 27 марта 2023 года. Это был житель города Искитима.

«Клещ был исследован на клещевые инфекции. Результат отрицательный. На 6 апреля с нарастающим итогом зарегистрировано два обращения по поводу укуса клеща. Заболевших на сегодняшний день нет», - уточнил глава ведомства.

Главный санитарный врач напомнил, что основной мерой профилактики является вакцинация. Напомним, что ранее мы рассказывали, как клещ в Искитимском районе укусил непривитого ребенка. 

В Искитимском районе злобный клещ укусил непривитого ребенка
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#Эмилия Губарева#Клещ#Клещевой энцефалит#Роспотребнадзор#Общество#Город#Экология#Новосибирская область#Искитим
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