Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
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Updated Сегодня, 06:37
По словам главного санитарного врача Александра Щербатова, первое обращение по поводу укуса клеща зарегистрировали 27 марта 2023 года. Это был житель города Искитима.
«Клещ был исследован на клещевые инфекции. Результат отрицательный. На 6 апреля с нарастающим итогом зарегистрировано два обращения по поводу укуса клеща. Заболевших на сегодняшний день нет», - уточнил глава ведомства.
Главный санитарный врач напомнил, что основной мерой профилактики является вакцинация. Напомним, что ранее мы рассказывали, как клещ в Искитимском районе укусил непривитого ребенка.