Злопамятный бывший зек задушил товарища ремнем на озере в Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
По данным Следственного комитета, инцидент произошел днем 14 апреля 2023 года.
38-летний подозреваемый в убийстве мужчина и его 45-летний знакомый выпивали на берегу озера в Маслянинском районе. Злоумышленник из личной неприязни на почве старого конфликта избил жертву, а затем задушил ремнем.
Подозреваемого задержали. Мужчина заключен под стражу. В ГУ МВД региона сообщили, что ранее фигурант дела был неоднократно судим за кражу, оборот наркотиков и иные преступления против личности.