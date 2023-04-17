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Злопамятный бывший зек задушил товарища ремнем на озере в Новосибирской области

17 апреля 2023, 10:08
Фото: СК по НСО
Жертва и злоумышленник поругались

В Новосибирской области мужчина задушил знакомого ремнем на озере

В Новосибирской области произошло убийство на озере – мужчина задушил знакомого ремнем из-за ссоры, подробности сообщают в СК региона.

По данным Следственного комитета, инцидент произошел днем 14 апреля 2023 года.

38-летний подозреваемый в убийстве мужчина и его 45-летний знакомый выпивали на берегу озера в Маслянинском районе. Злоумышленник из личной неприязни на почве старого конфликта избил жертву, а затем задушил ремнем.

Подозреваемого задержали. Мужчина заключен под стражу. В ГУ МВД региона сообщили, что ранее фигурант дела был неоднократно судим за кражу, оборот наркотиков и иные преступления против личности.

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#Эмилия Губарева#Убийство#Погиб#Общество#Криминал#Новосибирская область
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