«Уехал кормить собаку»: 26-летнего новосибирца нашли мертвым спустя три месяца

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
«Найден,погиб», - указано в соответствующем посте паблоика «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Двадцатишестилетний новосибирец пропал без вести 2 февраля. Сообщалось, что мужчина уехал кормить собаку в частном доме на территории Ленинского района. Алексей Молчан не имел проблем с законом, никогда не пропадал надолго и был любимым мужем. Пропавшего долгое время искали поисковики и правоохранительные органы.
Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области, по факту обнаружения тела мужчины проводится доследственная проверка. Уже назначены экспертизы и проводятся криминологические мероприятия.