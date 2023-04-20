«Уехал кормить собаку»: 26-летнего новосибирца нашли мертвым спустя три месяца

Двадцатишестилетний новосибирец пропал без вести 2 февраля. Сообщалось, что мужчина уехал кормить собаку в частном доме на территории Ленинского района. Алексей Молчан не имел проблем с законом, никогда не пропадал надолго и был любимым мужем. Пропавшего долгое время искали поисковики и правоохранительные органы.