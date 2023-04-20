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«Уехал кормить собаку»: 26-летнего новосибирца нашли мертвым спустя три месяца

20 апреля 2023, 11:31
Фото: 1MI
Мужчину нашли мертвым

26-летний новосибирец найден мертвым спустя три месяца

В Новосибирске обнаружили мертвым Алексея Молчана. 26-летний мужчина пропал без вести в начале февраля. Информация о трагедии появилась в поисковом отряде «Лиза Алерт».
«Найден,погиб», - указано в соответствующем посте паблоика «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Двадцатишестилетний новосибирец пропал без вести 2 февраля. Сообщалось, что мужчина уехал кормить собаку в частном доме на территории Ленинского района. Алексей Молчан не имел проблем с законом, никогда не пропадал надолго и был любимым мужем. Пропавшего долгое время искали поисковики и правоохранительные органы.

 Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области, по факту обнаружения тела мужчины проводится доследственная проверка. Уже назначены экспертизы и проводятся криминологические мероприятия.

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