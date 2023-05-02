Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Всего в регионе клещи укусили 43 человека. У двух сибиряков подозревают энцефалит. По данным Щербатова, в прошлый год на эти даты было 445 случаев. Такая разница, вероятно, произошла из-за холодной весны.
Больше всего клещи кусали людей в Искитимском, Ордынском и Карасукском районах.
В Новосибирске клещи больше кусают людей в Дзержинском районе. Как предположил глава регионального Роспотребнадзора, вероятно, Березовая роща не была обработана от клещей.