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Назван район Новосибирска, где больше всего кусают людей клещи

2 мая 2023, 04:14
Фото: 1MI
Клещи кусают новосибирцев

В Новосибирской области у двух человек подозревают энцефалит

В Новосибирской области зафиксировано 43 обращения с укусами клеща, о чем сообщил главный санитарный врач области Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве 2 мая.

Всего в регионе клещи укусили 43 человека. У двух сибиряков подозревают энцефалит. По данным Щербатова, в прошлый год на эти даты было 445 случаев. Такая разница, вероятно, произошла из-за холодной весны. 

Больше всего клещи кусали людей в Искитимском, Ордынском и Карасукском районах.

В Новосибирске клещи больше кусают людей в Дзержинском районе. Как предположил глава регионального Роспотребнадзора, вероятно, Березовая роща не была обработана от клещей.

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#Эмилия Губарева#Клещ#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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