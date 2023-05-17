Где отключили горячую воду 17 мая в Новосибирске - список районов, адресов

Сейчас без горячего водоснабжения находятся 1326 жилых домов, судя по карте «Мой Новосибирск». В Ленинском районе проверяют котельные, поэтому кипятка нет в 66 зданиях на улицах Ударной, Тульской, Степной, Связистов и других.