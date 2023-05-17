Где отключили горячую воду 17 мая в Новосибирске - список районов, адресов

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Сейчас без горячего водоснабжения находятся 1326 жилых домов, судя по карте «Мой Новосибирск». В Ленинском районе проверяют котельные, поэтому кипятка нет в 66 зданиях на улицах Ударной, Тульской, Степной, Связистов и других.
Самые масштабные отключения горячей воды наблюдаются в Калининском районе. СГК начала работы в зоне ТЭЦ-4, попали в список более 500 домов.
Также горячей воды нет в нескольких домах Железнодорожного района, Центрального, Первомайского, Советского, Октябрьского. Следующие на очереди жилые дома и административные здания, учреждения, входящие в зону ТЭЦ-5 Головной участок.
Точные адреса можно посмотреть в нашем материале ниже: