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Где отключили горячую воду 17 мая в Новосибирске - список районов, адресов

17 мая 2023, 04:14
Фото: 1MI
Где отключили горячую воду 17 мая

В Новосибирске горячую воду отключили почти в 1500 многоэтажках 17 мая

Жители восьми районов Новосибирска встретили утро 17 мая без горячей воды. Массовые отключения связаны с испытаниями теплосетей и аварийными ситуациями.

Сейчас без горячего водоснабжения находятся 1326 жилых домов, судя по карте «Мой Новосибирск». В Ленинском районе проверяют котельные, поэтому кипятка нет в 66 зданиях на улицах Ударной, Тульской, Степной, Связистов и других.

Самые масштабные отключения горячей воды наблюдаются в Калининском районе. СГК начала работы в зоне ТЭЦ-4, попали в список более 500 домов.

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Также горячей воды нет в нескольких домах Железнодорожного района, Центрального, Первомайского, Советского, Октябрьского. Следующие на очереди жилые дома и административные здания, учреждения, входящие в зону ТЭЦ-5 Головной участок.

Точные адреса можно посмотреть в нашем материале ниже:

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