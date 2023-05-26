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Повар из Куйбышевского района Максим Шулаев погиб в зоне СВО

26 мая 2023, 10:11
Фото: Официальная страница администрации Куйбышевского района «ВКонтакте»
Мужчине было 34 года

Повар из Куйбышевского района Максим Шулаев погиб в зоне СВО

В Куйбышевском районе простятся с местным жителем Максимом Шулаевым. Мужчина погиб в зоне СВО.
«В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Куйбышевского района Шулаев Максим Иванович. Прощание пройдет 27 мая до 11.00 часов по адресу: г. Куйбышев, ул. Каинская, 168 (прощальный зал МУП «Ритуал»)», - указано на официальной странице администрации Куйбышевского района в социальной сети «ВКонтакте».

Максим Шулаев получил профессию повара-кондитера в профессиональном училище №8. В ноябре прошлого года мужчина принял решение пойти лобровольцем в зону специальной военной операции. 5 марта стало известно о его гибели, подробности не сообщаются.

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#Новосибирская область#Спецоперация#Зона СВО#Участник СВО#Погиб
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