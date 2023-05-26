Повар из Куйбышевского района Максим Шулаев погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
«В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Куйбышевского района Шулаев Максим Иванович. Прощание пройдет 27 мая до 11.00 часов по адресу: г. Куйбышев, ул. Каинская, 168 (прощальный зал МУП «Ритуал»)», - указано на официальной странице администрации Куйбышевского района в социальной сети «ВКонтакте».
Максим Шулаев получил профессию повара-кондитера в профессиональном училище №8. В ноябре прошлого года мужчина принял решение пойти лобровольцем в зону специальной военной операции. 5 марта стало известно о его гибели, подробности не сообщаются.