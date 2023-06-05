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Новосибирского велосипедиста сразил солнечный удар

5 июня 2023, 13:10
Фото: 1MI
Велосипедисту стало плохо

Новосибирского велосипедиста сразил солнечный удар

Жертвой аномальной жары в Новосибирске стал велосипедист. Мужчине стало плохо.
«Велосипедист перегрелся на солнце и рухнул на проезжую часть в Кольцово», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что пострадавшего велосипедиста увезли в машине «скорой помощи». Его состояние пока неизвестно.

Происшествие уже вовсю обсуждают новосибирцы. «В такую жару для езды на велосипеде нужно иметь крепкое здоровье», — утверждает Венислав Иванов. «ТропикоСибирск», — заявил Антон Елисеев. «Физическая нагрузка в жару противопоказана», — написала Елена Секисова. «Ятоже чуть не рухнула», — пожаловалась Наталья Кривошапова.

Также многие отметили равнодушие прохожих. «Ужас…. все вокруг собрались и смотрят. Хоть бы первую помощь оказать, воды дать, компресс наложить. Нет, буду стоять и смотреть», — жалуется Александр Бербец. «Может, как-то помочь?», — поинтересовался новосибирец под псевдонимом Король Лев.

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#Видео#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#Жара#Плохое самочувствие
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