Новосибирского велосипедиста сразил солнечный удар

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
«Велосипедист перегрелся на солнце и рухнул на проезжую часть в Кольцово», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Сообщается, что пострадавшего велосипедиста увезли в машине «скорой помощи». Его состояние пока неизвестно.
Происшествие уже вовсю обсуждают новосибирцы. «В такую жару для езды на велосипеде нужно иметь крепкое здоровье», — утверждает Венислав Иванов. «ТропикоСибирск», — заявил Антон Елисеев. «Физическая нагрузка в жару противопоказана», — написала Елена Секисова. «Ятоже чуть не рухнула», — пожаловалась Наталья Кривошапова.
Также многие отметили равнодушие прохожих. «Ужас…. все вокруг собрались и смотрят. Хоть бы первую помощь оказать, воды дать, компресс наложить. Нет, буду стоять и смотреть», — жалуется Александр Бербец. «Может, как-то помочь?», — поинтересовался новосибирец под псевдонимом Король Лев.