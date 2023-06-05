Новосибирского велосипедиста сразил солнечный удар

Также многие отметили равнодушие прохожих. «Ужас…. все вокруг собрались и смотрят. Хоть бы первую помощь оказать, воды дать, компресс наложить. Нет, буду стоять и смотреть», — жалуется Александр Бербец. «Может, как-то помочь?», — поинтересовался новосибирец под псевдонимом Король Лев.