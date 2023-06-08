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В Новосибирской области погиб водитель «Оки» после ДТП с междугородним автобусом

8 июня 2023, 06:54
Фото: ГИБДД по НСО
Автомобилист погиб
Пожилой водитель «Оки» не справился с управлением и врезался в пассажирский автобус, в результате чего скончался, подробности сообщают в ГИБДД региона.

Вечером 7 июня в Мошковском районе Новосибирской области произошло страшное ДТП. В результате аварии погиб 62-летний водитель «Оки».

В ГИБДД рассказали, что легковушка передвигалась со стороны Кемерова по трассе «Северный объезд г. Новосибирска», когда внезапно наехала на барьерное ограждение и столкнулась с междугородним автобусом НЕФАЗ, движущимся в направлении, противоположном легковой машине.

При происшествии в общественном транспорте находились десять пассажиров и 40-летний водитель, но никто из них не пострадал. Однако, водитель «Оки» получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где он скончался. Сейчас происшествие проверяют правоохранители.

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