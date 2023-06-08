В Новосибирской области погиб водитель «Оки» после ДТП с междугородним автобусом

При происшествии в общественном транспорте находились десять пассажиров и 40-летний водитель, но никто из них не пострадал. Однако, водитель «Оки» получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где он скончался. Сейчас происшествие проверяют правоохранители.