В Новосибирской области погиб водитель «Оки» после ДТП с междугородним автобусом

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Вечером 7 июня в Мошковском районе Новосибирской области произошло страшное ДТП. В результате аварии погиб 62-летний водитель «Оки».
В ГИБДД рассказали, что легковушка передвигалась со стороны Кемерова по трассе «Северный объезд г. Новосибирска», когда внезапно наехала на барьерное ограждение и столкнулась с междугородним автобусом НЕФАЗ, движущимся в направлении, противоположном легковой машине.
При происшествии в общественном транспорте находились десять пассажиров и 40-летний водитель, но никто из них не пострадал. Однако, водитель «Оки» получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где он скончался. Сейчас происшествие проверяют правоохранители.