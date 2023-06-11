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В Новосибирске скончался биолог-охотовед Валерий Куруленко

11 июня 2023, 10:23
Фото: 1MI
Валерия Куруленко похоронят 12 июня

В Новосибирске скончался биолог-охотовед Валерий Куруленко

В Новосибирске скончался биолог-охотовед Валерий Куруленко. Ему было 65 лет.
«С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни наш коллега, замечательный человек Валерий Анатольевич Куруленко. Коллектив министерства выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Анатольевича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — сообщается в официальном Telegram-канале Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
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Валерий Куруленко родился 1 января 1958 года в деревне Булыки Заларинского района Иркутской области. В 1985 году он закончил Иркутский сельскохозяйственный институт, получив профессию биолога-охотоведа. С 2005 по 2017 годы Валерий Куруленко работал в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области.

С 2018 года ученого назначили заместителем начальника отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга объектов животного мира управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий регионального Минприроды. В январе нынешнего года Валерий Куруленко ушел на пенсию.

Прощание с Валерием Куруленко пройдет 12 июня в полдень на Заельцовском кладбище Новосибирска.

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