В Новосибирске скончался биолог-охотовед Валерий Куруленко

Валерий Куруленко родился 1 января 1958 года в деревне Булыки Заларинского района Иркутской области. В 1985 году он закончил Иркутский сельскохозяйственный институт, получив профессию биолога-охотоведа. С 2005 по 2017 годы Валерий Куруленко работал в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области.